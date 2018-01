Dommer sparker ud efter spiller og giver rødt kort

I slutminutterne fik PSG en kontrachance til Kylian Mbappe, og i det hidsige tilbageløb fik Nantes-spilleren Diego Carlos væltet dommer Chapron, som krydsede ind i Diego Carlos' løbebane.

Dommeren følte angiveligt, at det var bevidst fra Nantes-spillerens side, og liggende på græsset sparkede han ud efter Diego Carlos, da spilleren var på vej forbi.

Farcen nåede sit klimaks, da Tony Chapron trak et gult kort op af lommen og viste til Diego Carlos for episoden. Da han havde et gult kort i forvejen, blev det vekslet til et rødt kort.

Det førte til store protester fra Nantes-spillerne, som efter kampen også var målløse over dommerens opførsel.

- Han (dommeren, red.) sagde, at han gled, men jeg ved, at han sparkede ham, siger midtbanespilleren Valentin Rongier, som oplevede situationen på nærmeste hold, ifølge AFP.

Også Nantes-præsident Waldemar Kita var rasende efter kampen.

- Det er en joke. Jeg har fået 20 beskeder fra folk fra hele verden, som skriver, at denne dommer er en joke, lyder det fra Kita.

- Hvad vil du have, at jeg skal sige? Hvis jeg siger for meget, bliver jeg kaldt ind til den etiske kommission. Vi har ikke lov til at sige noget, tilføjer han.