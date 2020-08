Dommer løslader Ronaldinho efter fem måneders husarrest

Ronaldinho blev sammen med sin bror anholdt i begyndelsen af marts og sigtet for at rejse med falsk pas.

Efter at have været fængslet i cirka en måned blev de i april sendt i husarrest på et hotel i Paraguays hovedstad, Asuncion. Her har de været siden, men nu kan de altså vende hjem til Brasilien.

De brasilianske myndigheder inddrog Ronaldinhos pas i november 2018, da han ikke formåede at betale en bøde på 2,5 millioner dollar - knap 17 millioner kroner - for miljøskader.

Skaderne var opstået i forbindelse med opførelsen af en ejendom i Porto Alegre i det sydlige Brasilien.

Den pasløse Ronaldinho var blevet inviteret til Paraguay af en velgørenhedsorganisation. Dennes direktør, Dalia Lopez, erkender, at hun havde anmodet om officielle paraguayanske pas til brødrene, men siger, at hun ikke anede, at de var falske.

Ronaldinho var en stor profil i både Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain og for Brasiliens landshold i sin aktive karriere.