Dommer får livstidskarantæne før VM i fodbold

Dommeren har ifølge Reuters tilstået, at han skulle have tilbudt at sørge for et bestemt udfald af pokalfinalen i Saudi-Arabien, der blev spillet lørdag i sidste uge.

Fahad Al Mirdasi henvendte sig ifølge Reuters til en af klubberne og tilbød at fixe udfaldet af kampen.

Klubben indberettede sagen for fodboldforbundet i Saudi-Arabien, der altså kvitterede med livstidskarantæne til dommeren.

Fahad Al Mirdasi dømte sidste år ved Confederations Cup.

Pokalfinalen mellem Al Ittihad og Al Faisaly blev i stedet ledet af den engelske dommer Mark Clattenburg.