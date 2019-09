Dolberg trængte til nyt projekt og friske omgivelser

- Det er godt, Kasper er taget væk. Det er fornuftigt. Han trængte til nye omgivelser i stedet for Holland. Det er sundt for ham. Vi vil alle sammen have Kasper til at sprudle.

- Han har et fantastisk talent, og jeg har stor tiltro til ham. Han har kæmpe potentiale, og han skal bare tage de chancer, der kommer, siger Tomasson.

Dolberg ser også selv frem til at få kickstartet sin karriere, som var gået lidt i stå i Ajax.

- Nice har fået nye ejere, og det er et stort projekt, de er i gang med dernede, hvor de ser mig som en vigtig del af det.

- Det kunne jeg bare godt tænke mig at være en del af. Jeg er meget glad for det, og jeg glæder mig til at komme rigtigt i gang, siger Dolberg.

Nice har hentet Dolberg som en offensiv forstærkning, og han er ikke bange for at fejle.

- Der er pres over det hele. Det var der også i Ajax i tre år. En forventning om at man skal score hver gang og være den bedste spiller på banen.

- Der er bare pres fra et andet sted nu. Så det er det samme. Det passer mig fint, siger Dolberg.

Den tidligere Silkeborg-spiller fortæller også, hvorfor han trængte til luftforandring i Ajax.

- Når man ikke spiller, tænker man da over, om man skal finde noget nyt. Men der er langt fra at tænke det til rent faktisk at beslutte sig for, at der skal ske noget nyt, siger Dolberg.

Beslutningen om at komme væk blev truffet, da Ajax ikke levede op til det, klubben havde sat Dolberg i udsigt.

- Det var lidt en blanding af en mavefornemmelse og nogle samtaler med dem.

- Jeg havde en samtale med dem, før jeg gik på sommerferie, hvor jeg egentlig følte, at vi havde en god snak, og hvor vi blev enige om, at jeg skulle blive.

- Det ville de gerne have. De fik mig overbevist om, at det var det rigtige at blive, siger Dolberg.

Men så skete der nogle ting i klubben, og situationen ændrede sig for Dolberg.

- Den største årsag er, at de forlængede med nogle spillere, som de nok havde regnet med skulle væk, forklarer Dolberg.

Han startede med at score i den første kamp, men blev skadet, og da han var klar igen, fik han ikke chancen.

- Siden så jeg ikke noget til holdkortet. Da det var sådan, gik det op for mig, at der var nogle ting, der havde ændret sig, og at det var bedst at finde noget nyt, siger Dolberg.