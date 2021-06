Dolberg svarer stærkt tilbage efter kaosår

Måske er det for tidligt at konkludere, men landsholdsangriberen Kasper Dolberg passer aktuelt perfekt ned i den kasse.

Det kendetegner mange af de største sportsstjerner, at de efter hårde perioder kommer stærkt - og oftest stærkere - tilbage. Det ligger til deres personlighed, og det tilfredsstiller deres ego.

Efter et kaotisk år med to gange coronasmitte, flere småskader, en blindtarmsoperation, en stjålet Porsche og en mager målhøst viste bomberen fra Voel sig fra sin farligste side i lørdagens 4-0-sejr over Wales i EM-ottendedelsfinalen.

Han scorede Danmarks to første mål i kampen og kunne derfor lade sig hylde som matchvinder. Nærmest demonstrativt fik angriberen vist, at han er bedre på banen end på bænken - selv om han formentlig kun startede inde, fordi Yussuf Poulsen var baglårsskadet.

- Det er lidt det her, man går og venter på, når man sidder på bænken. Det har jeg også snakket med spillerne og med Kasper (Hjulmand, red.) om.

- Der er ingen, der gider at sidde på bænken. Men det man opbygger, når man sidder derude og venter, det kunne jeg virkelig mærke, at jeg fik forløst på banen, siger Dolberg.

Ved 1-0-målet drejede han bolden ind fra kanten af feltet med et hårdt, præcist spark, der sad nær stolperoden. Det fejrede han på Zlatan Ibrahimovic-manér ved helt roligt at hæve armene som en anden helgen eller bykonge på sin gamle hjemmebane i Amsterdam.

Der var en noget større energiudladning efter Dolbergs 2-0-mål, som han satte ind med et knaldhårdt spark, da chancen pludselig opstod tæt under mål.

Ifølge landstræner Kasper Hjulmand var der intet tilfældigt over, at Dolberg kunne score to så forskellige mål.

- Han er nok den mest rendyrkede angriber og bedste afslutter i vores trup. Vi kan se ude til træning, hvordan han bare høvler boldene i mål, siger landstræneren.

Overværer man landsholdets skudøvelser, ser man hurtigt, at Hjulmand langtfra overdriver. Ingen i den danske trup skyder med samme kraft og præcision som 23-årige Dolberg.

Dolbergs genfødsel på den helt store scene lørdag aften er heller ikke gået ubemærket hen i store udenlandske aviser.

- På en Amsterdam-aften, hvor de lokale viste deres kærlighed til Christian Eriksen, var det et andet tidligere Ajax-vidunderbarn, der sendte Danmark til kvartfinalen i EM, skriver The Guardian.

Også The Mirror tager store ord i brug.

- Dolberg knuste de walisiske hjerter med en sensationel indsats, da Danmark cruisede videre til kvartfinalen ved EM 2020.

Selv mener Dolberg også, at han med de vitale mål mod Wales er kommet ud af karrierens på mange måder mest besynderlige og bumlede sæson.

- Jeg har ikke følt, at folk har tvivlet på mig. Jeg har altid haft en følelse af, at Kasper Hjulmand har troet på mig og været klar over, hvilke kvaliteter jeg har.

- Så jeg ser det ikke, som om at han har tvivlet på mig, fordi jeg ikke spillede de første kampe.

- Men som angriber vil du gerne score mål, og det er noget tid siden, jeg har gjort det på landsholdet, så selvfølgelig er det en kæmpe forløsning for mig, siger Dolberg.