Dolberg slutter måltørke med to mål i Nice-sejr

Søndag tog han revanche, da han to gange fandt netmaskerne og sikrede klubben en 2-1-sejr ude over bundholdet Nantes.

Med sejren rykker Nice et skridt op i tabellen til tiendepladsen med 42 point for 31 kampe.

Den danske landsholdsspiller var første gang på pletten, da han udnyttede et straffespark til Nice efter ti minutters spil.

Små tyve minutter senere kunne danskeren juble igen, da han sendte bolden ind til 2-0.

Abdoulaye Toure reducerede for Nantes tre minutter senere, men da resten af kampen var uden mål, kunne Dolberg juble med holdkammeraterne til slut.

Lille fører den franske liga med tre point foran PSG, der lørdag tabte til netop Lille.

Dolberg var med, da landsholdet i marts var samlet for at spille VM-kvalifikationskampe. Her scorede han to mål, da Danmark vandt 8-0 over Moldova.