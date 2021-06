Dolberg om angrebskabale: Hjulmand kender mine kvaliteter

Men indtil videre har ingen af de tre formået at bide sig fast i startopstillingen under slutrunden.

I stedet har Yussuf Poulsen, der ellers oftest bruges i højre side, været skubbet ind i midten i to af kampene.

De danske angribere kæmper en tæt kamp om spilletid, mener Kasper Dolberg.

- Det har været meget lige. Vi har nærmest spillet lige meget alle sammen. For mig handler det egentlig bare om at holde mig klar, siger han.

Nice-angriberen, der også var med ved VM i 2018, er ikke meget for at fremhæve sine egne kvaliteter frem for holdkammeraternes over for pressen.

- Jeg har ikke lyst til at stå og sælge mig selv på den måde. Jeg tror, at Hjulmand er klar over det, så det handler meget om, hvad der er brug for i den givne kamp, og så tager han sine beslutninger ud fra det, siger han.

Under EM er det kun blevet til de cirka 30 minutters spilletid, som Dolberg fik mod Rusland.

- Man håber på så meget som mulig. Sådan er det i hver kamp. Vi må vente og se, hvad der sker. Nu fik jeg lidt smag for det i Parken i mandags, og jeg vil selvfølgelig gerne have flere minutter, siger han.

Det kommer ikke bag på Dolberg, at Yussuf Poulsen under EM er blevet brugt meget som den midterste angriber, som han også bliver det i RB Leipzig til daglig.

- Yussuf har altid spillet angriber i klubben, så det er ikke en kæmpe overraskelse for mig, at han også gør det her.

- Det giver god mening, når han er angriber, at han spiller angriber, lyder det kortfattet fra Dolberg.

Den nu 23-årige angriber fik sit gennembrud i Ajax og kender derfor det stadion, hvor lørdagens ottendedelsfinale mod Wales skal spilles, bedre end de fleste.

Det kan være en fordel, når opgøret begynder at nærme sig, vurderer Dolberg.

- Det kan godt være, at det giver noget før kampen og måske dagen før, når man kører ind på stadion. Jeg har set det hele før og kender det. Det kan være, at det giver en form for tryghed, men det er svært at sige, siger Dolberg.

Danmark møder Wales på Johan Cruijff Arena i Amsterdam lørdag klokken 18.