Kasper Dolberg og Robert Skov spillede sammen i Silkeborg IF indtil 2015, hvor Dolberg blev solgt til Ajax Amsterdam.

Dolberg og Skovs succes hjælper Silkeborg til overskud

Superligaklubben Silkeborg kan præsentere et overskud på 10,3 millioner kroner for 2019.

Robert Skov og Kasper Dolberg har stor andel i, at Silkeborg IF torsdag kan præsentere flotte tal på bundlinjen for 2019.

Således kom Silkeborg IF Invest A/S, der blandt andet ejer superligaklubben, ud af regnskabsåret med et overskud på 10,3 millioner kroner.

Det skyldes ikke mindst videresalgsaftaler for de to danske fodboldprofiler.

Robert Skov blev i sommeren 2019 solgt videre fra FC København, der købte ham i Silkeborg, til tyske TSG Hoffenheim, men en anden tidligere Silkeborg-spiller, Kasper Dolberg, skiftede fra Ajax Amsterdam til franske Nice.

I alt har koncernen haft nettotransfers på 22,9 millioner kroner.

Det er andet år i træk, at koncernen bag superligaklubben kan præsentere et overskud. Sidste år lød overskuddet for 2018 på 16,1 million kroner.

Der var salgene af blandt andre Robert Skov, Jens Martin Gammelby og Sammy Skytte med til at sikre transferindtægter på netto 22,5 millioner kroner.

Silkeborg er i øjeblikket sidst i tabellen og ligger dermed til nedrykning fra Superligaen, som er suspenderet på grund af coronavirus.

Derfor regner administrerende direktør Kent Madsen også med, at overskuddet for 2020 bliver væsentligt mindre. Forventningerne lyder på et spænd mellem minus fem millioner kroner og plus fem millioner kroner.

- Krisen (corona, red.) kommer til at påvirke os. I resultatforventningerne er der taget højde for konsekvenserne på den korte bane, men da vi ikke kender varigheden og det aktivitetsniveau, samfundet vil ligge på bagefter, er det ikke muligt at forudsige mere nøjagtigt.

- Vi skal imidlertid nok komme igennem. Vi har opbygget en vis robusthed, så vi skal nok klare det, selv om det kan komme til at trække tænder ud, siger Kent Madsen i pressemeddelelsen fra klubben.

Foruden fodboldklubben driver Silkeborg IF Invest A/S også hotellet Radisson Blu Hotel Papirfabrikken og ejendomsudlejning i Papirfabrikken i Silkeborg.