Dolberg fordøjer stadig overraskende VM-udtagelse

- Det var lidt svært at forstå. I timerne efter var jeg lidt rundt på gulvet. Det er stadig lidt svært at forstå, men det kommer lige så langsomt.

Det kom som en positiv overraskelse for Ajax-angriberen Kasper Dolberg, at han søndag blev udtaget som en af de 23 spillere, som skal repræsentere Danmark ved VM i fodbold.

- Det er så stor en ting, og jeg havde ikke helt turdet håbe på, at det var sådan, at det ville ende, men det er bare fedt, siger Kasper Dolberg.

Med sine 20 år er han holdets benjamin, og med meget mere rutinerede holdkammerater var Dolberg efter en vanskelig sæson i Ajax ikke blandt favoritterne til at få en slutrundebillet.

En skade til Nicklas Bendtner åbnede potentielt en angrebsplads, og samtidig gjorde Kasper Dolberg en god figur i sit korte indhop i lørdagens testkamp mod Sverige forud for VM-udtagelsen.

- Simon Kjær sagde bare, at jeg skulle gå ind og give den gas, og at jeg havde 15 minutter til at vise mig frem og blive berømt. Jeg fik ikke scoret, og vi fik ikke scoret, men det gik ganske udmærket.

- Det var ligesom det sidste skud i bøssen, og det var bare at give den det, jeg havde. Selvfølgelig var det på vippen, om jeg kom med, siger Kasper Dolberg, som stilfærdigt fejrede VM-udtagelsen mandag sammen med familie og venner.

Landstræner Åge Hareide roser Dolberg for at være kommet ind i VM-lejren med stor energi. Forklaringen kan være, at Dolberg efter at have været skadet kun har spillet 143 minutter for Ajax i 2018.

- Han er kommet meget frisk ind i lejren og er fuld af overskud. Det er sandsynligvis, fordi han ikke har spillet så meget. Han virker ikke så slidt som nogle af de andre spillere.

- Han har været vældig fin for os, og han havde et godt indhop i Stockholm, og han har været god til træningerne, og så har han vist før, at han har mål i sig, siger Åge Hareide.

Selv skal silkeborgenseren lige fordøje glæden over at være blevet udtaget, før han sætter en personlig VM-målsætning.

- Jeg har ikke noget mål for slutrunden. Jeg vil gøre det så godt, som jeg kan og give den 100 procent, men jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske med spilletid og så videre, men jeg tager så meget, som jeg kan få, siger Dolberg.