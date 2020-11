Dolberg får grønt lys til kamp trods positiv coronaprøve

Kasper Dolbergs positive coronaprøve mandag er et resultat af en tidligere infektion, lyder det.

Kasper Dolberg har på trods af en positiv coronaprøve fået lov til at spille i onsdagens testkamp mod Sverige.

Det skriver Dansk Boldspil-Union på Twitter.

Årsagen er, at Dolberg allerede i september var smittet med coronavirus, og at mandagens positive prøve kan spores tilbage til den infektion.

Det er Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der har været med til at give den endelige tilladelse til Dolberg.

- Kasper Dolberg har fået grønt lys til at spille af Uefas medicinske udvalg samt de danske myndigheder, idet han tilbage i september allerede har haft corona. Den positive test fra i går (mandag, red.) er derfor et resultat af tidligere infektion med covid-19, lyder det i DBU's tweet.

En lang række spillere samt landstræner Kasper Hjulmand og assistenttræner Morten Wieghorst er ude af kampen mod Sverige på grund af blandt andet isolation, rejserestriktoner eller coronasmitte.

Dolberg tilslutter sig to øvrige angribere i den danske landsholdstrup, der onsdag vil være domineret af superligaspillere.

De to andre angribere er Jonas Wind og Patrick Mortensen fra henholdsvis FCK og AGF. Sidstnævnte er udtaget for første gang.

Onsdagens kamp mod Sverige sparkes i gang klokken 19.30.

Herefter venter Nations League-kampe mod Island og Belgien henholdsvis søndag den 15. oktober og onsdag den 18. oktober. Her ventes landstræner Kasper Hjulmand at have væsentligt flere stamspillere til rådighed.