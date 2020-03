Kasper Dolberg (til venstre) blev den store helt for Nice lørdag, da danskeren sikrede en 2-1-sejr over Monaco med et sent mål, efter at Dolberg tidligere i kampen havde udlignet til 1-1.

Artiklen: Dolberg efter to scoringer i sejr: Ikke min bedste kamp

Dolberg efter to scoringer i sejr: Ikke min bedste kamp

Nices træner Patrick Vieira roser Dolberg, selv om han også erkender, at det ikke var Dolbergs bedste kamp.

Kasper Dolberg føler ikke, at han lørdag aften spillede sin bedste kamp for den franske fodboldklub OGC Nice.

Det siger han til klubbens hjemmeside OGC Nice.

Alligevel sikrede han 2-1-sejr mod Monaco i Ligue 1 ved at score begge mål for holdet.

- Det var ikke min bedste kamp for Nice, jeg spillede ikke særlig godt, men jeg scorede to mål, og det er jeg glad for.

- Jeg er glad efter denne kamp. Det er altid en god følelse at vinde - og at gøre det i et derby, det er endnu bedre, siger Dolberg.

Kasper Dolberg scorede sejrsmålet dybt inde i tillægstiden, efter at den danske landsholdsangriber havde udlignet til 1-1 efter en times spil.

På Instagram har Dolberg skrevet efter kampen, at "der er intet som en sen derby-sejr".

Nices træner Patrick Vieira roser Dolberg, selv om han også erkender, at det ikke var Dolbergs bedste kamp for klubben.

- På begge mål leverede han godt, og han er en spiller, der er i konstant bevægelse. I den første halvleg led han meget og var isoleret, men han scorede to vigtige mål, siger Vieira til klubbens hjemmeside.

I det hele taget fortæller træneren, at der var mange følelser på spil under lørdagens derby-kamp.

- Der var en masse følelser i slutningen af kampen. Det var en meget kompliceret kamp.

- Vi er nødt til at nyde aftenens sejr. Spillerne arbejdede indtil slutfløjt for at tage de tre point.

- De blev belønnet for deres indsats. Vi stjal ikke sejren, selv om det var en meget hård kamp for os, siger Vieira.

Kasper Dolberg har scoret 11 gange i denne sæson i den bedste franske række, hvor Nice kravlede over lokalrivalerne fra Monaco i tabellen.

Dolberg viste senest skarphed i ligaen 21. februar, da han både lagde op til et mål og scorede, da Nice spillede 2-2 mod Brest.

I begyndelsen af februar scorede Dolberg begge mål for Nice, da Lyon blev besejret 2-1.