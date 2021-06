Dolberg: Målene er en kæmpe forløsning for mig

Kasper Dolberg spillede ikke de første to EM-kampe for Danmark. I den tredje gruppekamp mod Rusland fik Dolberg et indhop, inden han startede inde mod Wales i lørdagens ottendedelsfinale.

Trods den svingende spilletid på landsholdet har Dolberg hele tiden følt tillid fra landstræner Kasper Hjulmand.

- Jeg har ikke følt, at folk har tvivlet på mig. Jeg har altid haft en følelse af, at Kasper Hjulmand har troet på mig og været klar over, hvilke kvaliteter jeg har.

- Så jeg ser det ikke, som om at han har tvivlet på mig, fordi jeg ikke spillede de første kampe.

- Men som angriber vil du gerne score mål, og det er noget tid siden, jeg har gjort det på landsholdet, så selvfølgelig er det en kæmpe forløsning for mig, siger Dolberg.

Efter hjemkomsten fra Amsterdam til Helsingør har han også oplevet at få masser af lykønskninger.

- Jeg kan da godt mærke, at folk er glade på mine vegne, og det er dejligt at mærke støtten.

- Jeg går ind til alle kampe for at vinde og score mål, så der ikke noget, der har ændret sig. Jeg er bare glad for, at det lykkedes for mig og for holdet, siger Dolberg.

Nice-angriberen forklarer også, at de to jubelscener ved de to mål kom spontant.

- Jeg har aldrig planlagt jubelscener, så det var det bedste, jeg lige kunne komme op med i begge tilfælde. Anden gang gav jeg bare slip og kunne ikke rigtig styre det. Det var bare fedt, siger Dolberg.

Mathias Jensen er glad på holdkammeratens vegne og forsøger at udrydde snakken om, at Dolberg ikke viser følelser og glæde.

- Vi så ham også smile mod Rusland, da vi scorede et af målene. Vi stod alle i klyngen, og han hang på toppen af os og skreg af glæde. Det var dejligt at se.

- Når man kender ham som person, så er han heller ikke altid så kølig, som I render rundt og tror. Der kommer tit smil og latter fra ham, for det er bare sådan, han er, siger Mathias Jensen.

Kasper Dolberg havde ikke scoret for Danmark siden 8-0-sejren over Moldova i marts. Siden har han fået spilletid i fire kampe uden at komme på tavlen.