Dokumentfalsk koster kenyaner et års samfundstjeneste

Den 36-årige kenyanske maratonløber Florence Jepkosgei Chepsoi blev i 2017 idømt to års karantæne for brug af doping.

Hun forsøgte dog at undgå en dopingdom ved at lyve, og hun forfalskede endda et dokument for at bakke sin løgn op. Det har nu kostet hende en dom i civilretten i Kenya.