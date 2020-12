Dødbolde trækker Arsenal ud af dødvande i London-derby

To mål på dødbolde grundlagde sejren i første halvleg, og med de tre point trækker Arsenal sig på afstand af bundstriden. Holdet har nu seks point til nedrykningsstregen.

Første halvleg var ikke nogen stor spillemæssig oplevelse. Det havde nok også været optimistisk at tro på, Arsenals krise taget i betragtning.

Mikel Artetas mandskab var dog fint med fra start, og som halvlegen skred frem, kom hjemmeholdet mere og mere i gang.

Den foreløbige kulmination kom ti minutter fra pausefløjt, da Kieran Tierney tørrede Reece James i feltet og blev nedlagt.

Alexandre Lacazette var sikkerheden selv fra 11 meter og skaffede Arsenal tiltrængt selvtillid efter en svær sæsonstart. Holdets dårligste i 46 år faktisk.

Og tingene skulle blive endnu bedre for Artetas hårdt pressede hold. Kort før pausen blev Bukayo Saka nedlagt lidt uden for feltet, og udskældte Granit Xhaka bragede frisparket smukt op i nærmeste hjørne.

Det begyndte for alvor at dufte af tre point for Arsenal.

Chelsea-manager Frank Lampard skiftede to mand i pausen og sendte sit hold på banen med licens til at satse offensivt.

Gæsterne satte sig på spillet, men modet blev effektivt taget fra de blåblusede af Bukayo Saka efter ti minutter.

Fra højre side af feltet, hvor alle forventede et indlæg, krøllede han bolden helt over i modsatte målhjørne og afgjorde reelt kampen med målet til 3-0.

En iskold spand vand direkte i hovedet på Chelsea-spillerne, der forsøgte at mobilisere et pres, som kunne fremtvinge reduceringen og genskabe en smule spænding.

De største chancer faldt dog på kontrastød i modsatte ende, hvor Edouard Mendy måtte hive flere store redninger frem for at afværge en ydmygelse.

Fem minutter før tid lykkedes det Tammy Abraham på grænsen af offside at styre et indlæg i mål med brystet og skabe lidt panik før lukketid.

Panikken kunne for alvor have bredt sig på vej ind i tillægstiden, da Chelsea fik straffespark.

En disciplin, Jorginho normalt er blandt de største specialister i, men Bernd Leno læste sparket og sørgede for, at Arsenal ikke skulle ud i det helt store forsvar af sejren i tillægstiden.