Doc Rivers stopper som Clippers-træner efter NBA-nedtur

Små to uger efter den nedtur stopper Los Angeles Clippers samarbejdet med cheftræner Doc Rivers efter gensidig aftale.

Los Angeles Clippers skuffede i slutspillet i NBA, hvor basketballholdet var foran med 3-1 i kampe mod Denver Nuggets, men endte med at ryge ud alligevel.

Doc Rivers nåede at være ansat i Los Angeles Clippers i syv sæsoner.

- Doc har været en fantastisk træner for Clippers, en utrolig ambassadør og en klippe af styrke under urolige perioder, siger Clippers-ejer Steve Ballmer.

Doc Rivers kan se tilbage på et Clippers-kollaps i dette års slutspil, da Denver Nuggets vandt tre kampe i træk og vendte 1-3 til samlet 4-3-sejr.

I de tre nederlag var Los Angeles Clippers tilmed stort foran i alle tre opgør. Således smed Doc Rivers' mandskab føringer på henholdsvis 16, 19 og 12 point.

- Da jeg tog dette job, var målet at gøre klubben til et vindende basketballhold og bringe et mesterskab hjem.

- Mens jeg var i stand til at lykkes med de fleste af mine mål, så er det ikke alle, jeg når at indfri, erkender Doc Rivers.

Ifølge mediet The Undefeated har New Orleans og Philadelphia 76ers allerede vist interesse for 58-årige Doc Rivers som cheftræner.

I seks ud af sine syv sæsoner formåede Doc Rivers at føre Clippers til slutspillet i NBA. Set over hele perioden vandt Doc Rivers 356 gange med Clippers, mens det blev til 208 nederlag.

Doc Rivers har været NBA-træner i 21 sæsoner. Han vandt i 2008 NBA-mesterskabet med Boston Celtics.

Han begyndte sin trænerkarriere i Orlando Magic (1999-2004), inden han styrede Boston Celtics (2004-13) og senest altså Los Angeles Clippers.

I dette års NBA-finale mødes Los Angeles Lakers og Miami Heat.