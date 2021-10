Kasper Asgreen (forrest) var godt kørende i det vanvittige Paris-Roubaix, men uheld ødelagde løbet for ham.

Dobbeltpunktering knækkede velkørende Asgreen i Roubaix

To gange inden for kort tid punkterede Kasper Asgreen i Paris-Roubaix. Det smadrede hans vinderchancer.

Det var ikke kun italieneren Gianni Moscon, som fik sine sejrsdrømme knust af uheld i årets Paris-Roubaix, hvor han først punkterede og bagefter styrtede, mens han lå alene i front.

I favoritgruppen længere tilbage sad en velkørende Kasper Asgreen, indtil det lange, ubarmhjertige brostensstykke gennem Arenberg-skoven ødelagde løbet for ham.

Mens landsmand Mads Pedersen styrtede på stykket og måtte udgå, var det materielt uheld, som knækkede Asgreen.

- Jeg havde to punkteringer lige efter hinanden. Det var derfor, jeg rød ud af frontgruppen, forklarer den danske Flandern Rundt-vinder til TV 2 Sport.

Mange ryttere får punktering undervejs på de næsten 258 kilometer med 30 brostensstykker. Det ødelægger ikke nødvendigvis løbet. Men to i træk var for meget for Asgreen.

Det ærgrede ham voldsomt. Benene var ifølge ham selv til noget stort i den mudrede og dramatiske klassiker.

- Jeg havde det rigtig godt i dag, så jeg er super ærgerlig over, jeg ikke kørte med om sejren, lyder det fra ham.

- Der gik noget tid, før jeg fik en ny cykel efter en den første punktering. Jeg var så på vej tilbage op igennem bilerne, og så blev jeg klemt ud i rabatten af en servicebil, og det klippede lige mit hjul en gang mere. Og så var det overstået.

Søren Kragh Andersen gennemførte for første gang i karrieren det hårde løb og sluttede som bedste dansker. Han blev nummer 24. Men han måtte slide for at komme igennem.

- Mine hænder og mine arme. Jeg kan ikke beskrive, hvor ondt det gjorde på de sidste tre stykker (på brosten, red.). Jeg kunne slet ikke holde smerten ud. Forfærdeligt, siger han til TV 2 Sport.

Italieneren Sonny Colbrelli vandt løbet efter at have spurtbesejret Florian Vermeersch og Mathieu van der Poel på velodromen i Roubaix.