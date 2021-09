Dobbelt spydspids giver danske VM-kvinder tro på medalje

Med hele syv ryttere til start og Emma Norsgaard og Cecilie Uttrup som to vidt forskellige kaptajntyper forventer danskerne at kunne mænge sig mellem de allerbedste.

- Rytterne tror selv på medalje, og det glæder mig selvfølgelig, siger landstræner Tayeb Braikia.

- Men vi har også ryttere, der er vant til at køre med i finalerne. Og vi har en tro på, at uanset hvordan løbet udvikler sig, så har vi en chance, lyder det fra landstræneren.

Planen er klar: Hvis VM ender i en spurt, er Emma Norsgaard det danske trumfkort. Bliver løbet hårdt, er det en sag for klatrestærke Cecilie Uttrup.

Hun har ofte båret alle de danske forventninger på sine skuldre. Men denne gang må hun altså dele hvervet som spydspids med Norsgaard.

- Det åbner muligheder, at vi har flere kort at spille ud. Sidder jeg i et udbrud, har vi en sprinter siddende i feltet bagved, siger Cecilie Uttrup.

- Personligt håber jeg, at det bliver et hårdt løb, og at der kommer til at ske en masse. At der kommer en masse action. Men det bliver uanset hvad sindssygt fedt med den mængde tilskuere, der kommer, lyder det fra den danske medkaptajn.

Fremfor alt vil hun undgå en gentagelse af det bizarre OL-løb i Tokyo, hvor den ukendte østriger Anna Kiesenhofer kørte alene over stregen, fordi de store nationer tilsyneladende havde glemt, at hun var i udbrud.

Uttrup kaldte efterfølgende løbet for "absurd" og "dårligt for kvindecykling", men det sker ikke denne gang, forsikrer hun.

- Uha, nej. Vi lader hende nok ikke køre væk igen. Vi skal i det hele taget ikke lade et udbrud sejle væk, men det tror jeg også, at alle har lært nu.

- I modsætning til ved OL stiller de forskellige lande med meget større hold, og så kan man bedre kontrollere det, siger Cecilie Uttrup.

Kvindernes landevejsløb køres over 157,7 kilometer med start i Antwerpen og mål i Leuven.