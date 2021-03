Dobbelt op på trygge rammer giver Odense CL-fordel

Knockoutkampe i europæiske håndboldturneringer afvikles normalt over to opgør - et hjemme og et ude. Men coronapandemien har også på denne front ført til ændringer nogle steder.

Coronarestriktioner i Norge betyder, at det praktisk talt er umuligt for Vipers at få udenlandske hold på besøg. Derfor har man måttet kigge sig om efter et andet sted til hjemmekampen mod Odense.

Valget er faldet på Ikast. Dermed skal Odense ikke rejse ret langt til søndagens "udekamp" mod Vipers.

- Det betyder, at vi undgår nogle rejsedage til og fra Norge. Og det betyder formentlig, at vi kan møde bedre forberedt op, fordi vi ikke har den rejse i benene. Så det ser jeg klart som en fordel, siger landsholdsstregspiller Rikke Iversen.

Ud over selve rejsen, som kan sidde lidt i benene på spillerne, er der flere aspekter, der peger på, at "udebanekampen" i Ikast giver fynboerne en fordel.

- Vi kan være hjemme og have styr på mad, søvn og alle de andre ting, som normalt kan påvirkes af at være på et hotel. Det er der ikke her, forklarer Rikke Iversen.

- Vi kan være i trygge rammer, og selv om det ikke er en ligakamp, så er det den samme rutine, i stedet for at vi skulle flyve til Norge.

Til gengæld vil begge kampe blive spillet for tomme tribuner, og dermed er en stor del af hjemmebanefordelen på den konto elimineret.

Med de optimale forberedelsesmuligheder til begge kampe ser Rikke Iversen dog stadig gode muligheder for Odense.

- Vipers er et sindssygt stærkt hold, som har mange kompetencer over hele banen. Vi skal ramme vores bedste for at kunne spille med, men jeg synes, vi har fine chancer, og jeg tror, det bliver to tætte kampe, siger hun.

- Vi skal være klar på vores returløb og deres angrebsfase. Det er vores forsvar, som skal kunne slå hårdest i de her kampe.

Kampen søndag i Ikast spilles klokken 18, mens der er returkamp i Odense en uge senere.

Også de danske mestre fra Team Esbjerg skal i aktion i Champions Leagues ottendedelsfinaler. Søndag klokken 16 tager vestjyderne imod franske Brest Bretagne, som har Sandra Toft på mål.

Ugen efter tørner de to hold sammen i Frankrig.