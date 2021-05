Dobbelt målscorer blev pokalfighter: Sindssygt fedt

Det var han glad for, men sendte også ros videre til flere af sine holdkammerater, der kandiderede til samme hæder.

Mathias Greve, der scorede to mål i torsdagens pokalfinalesejr på 4-0 over Sønderjyske, blev efterfølgende kåret til årets pokalfighter.

- Det betyder sindssygt meget, og det er jeg stolt over. Jeg synes også, at vi havde nogle gode bud på det i de bageste geledder i Erik Marxen og Patrik Carlgren, som også spillede helt fantastisk, siger Greve.

Lige præcis de tre spillere fra Randers fik fordelt samtlige de 19 stemmer, som sportsjournalisterne til pokalfinalen uddelte.

Greve fik ni stemmer, Marxen syv, mens Carlgren modtog tre stemmer.

Nu venter der europæiske kampe efter sommerferien, som pokaltitlen kaster af sig for Randers.

- Det er sindssygt fedt. Randers og Europa er jo normalt ikke noget, der klinger. Så det har været en ekstra gulerod i år.

- Det er noget, vi ser sindssygt meget frem til. Det har været et tema op til kampen, at der har været denne gulerod i form af både de mange millioner og det sportslige i et gruppespil.

- Alt andet lige vil det kunne bidrage til at bringe Randers til næste niveau, mener Greve.

Han glæder sig til at tage turen tilbage til Randers og feste efter pokaltriumfen.

- Nu skal vi tilbage til Randers og fejre det sammen med de mennesker, som har stået bag det fantastiske arrangement, der er blevet stablet på benene, siger Greve.

Samtidig lover han, at Randers vil gøre alt for at yde FC Midtjylland hård modstand i søndagens superligaopgør i Herning.

- Det kan jeg forsikre 100 procent om. Vi kommer med, alt hvad vi har mod FC Midtjylland på søndag, siger Greve.