Dobbelt OL-guldvinder misser legene i Tokyo

Kenyaneren, der er indehaver af verdensrekorden på 800 meter, siger til nyhedsbureauet AFP lørdag, at tilbagevendende skader tvinger ham til at melde afbud.

- Jeg har ikke været i stand til at vende tilbage til banen i lang tid, og derfor vil jeg ikke blive klar til at forsvare min titel i Tokyo.

- Det er livet. Det er sport, og som sportsmand skal du acceptere alle forhindringer og udfordringer, siger han.

Rudisha satte ved OL i London i 2012 verdensrekord på netop det olympiske stadion.

Med tiden 1 minut og 40,91 sekunder blev han den første, der sneg sig under tiden 1 minut og 41 sekunder på 800 meter.

Fire år senere vandt han også OL-guld på distancen i Rio de Janeiro.

Han vandt desuden VM-guld i både 2011 og 2015.

Kenyaneren var i 2019 involveret i en alvorlig bilulykke. I maj 2020 forstuvede han sin ankel, mens han forberedte sig på sit comeback.

32-årige Rudisha siger til AFP, at han ikke har tænkt sig at indstille karrieren, men at han nu vil se tiden an, før han beslutter sig for, hvad fremtiden skal bringe.