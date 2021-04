Dobbelt Horsens-målscorer: Sejren giver fornyet tro

AC Horsens leverede en stor overraskelse, da mandskabet formåede at vende 0-2 til en 3-2-sejr over Sønderjyske.

Hovedpersonen kom ind med en halv time igen af kampen, og der skulle ikke gå mere end 12 minutter, før han havde gjort sig bemærket med først en reducering og minuttet efter førings- og sejrsmålet.

Sejren giver tro på tingene og fornyet optimisme for at overleve i Superligaens nedrykningsspil, mener Casper Tengstedt.

- Det giver sindssygt meget som hold at have været nede med to i pausen og så komme ud og score mål, og derefter kriger vi den hjem. Vi tror helt sikkert på, at vi kan overleve.

- Jeg ville gerne ind og vise noget, men at være så afgørende er mere, end hvad jeg turde håbe på, men jeg er bare sindssygt glad for sejren, fortæller Tengstedt.

Horsens-træner Jens Berthel Askou vurderer, at sejren styrker troen for alle på holdet.

- Det er klart, at sådan en sejr styrker troen på, at drengene kan være med på dette niveau og hører til her, men også troen på, at vi kan fortsætte med at vinde fodboldkampe.

- Der blev talt med store bogstaver mellem spillerne i pausen, inden jeg tog over, og det viser bare, hvor meget spillerne vil det og stiller krav til hinanden.

- Det synes jeg, vi viser med en velfortjent sejr, siger Askou.

Sejren over Sønderjyske var AC Horsens første sejr på udebane denne sæson.

Næste opgave er på søndag, når holdet tager imod Lyngby.