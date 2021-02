Djokovic vil nærme sig Margaret Courts 24 grand slam-titler

Ved et pressemøde efter finalen blev Djokovic således spurgt om sine mål for resten af året.

- At nå tættere på Rogers, Rafas rekord, Serena, Margaret, svarede han.

- Alle har deres egen rejse og deres egen måde, hvorpå de skriver historie. De har allerede skrevet historie. De har alle sat et stort aftryk på vores sport.

- Jeg tænker på at vinde flere slams og slå flere rekorder selvfølgelig. Og det meste af min opmærksomhed og min energi fra denne dag, indtil jeg trækker mig fra tennis, vil være rettet mod grand slam-turneringerne.

33-årige Djokovic, der under Australian Open i perioder har været plaget af en muskelskade, fortæller, at han planlægger at spille færre turneringer for at fokusere på grand slam-turneringerne.

Serberen spås blandt andet på grund af sin lavere alder gode chancer for at overhale 34-årige Nadal og 39-årige Federer i grand slam-ræset.

8. marts er det sikkert, at Djokovic overhaler Roger Federer i kampen om at have været nummer et i verden flest uger.

Schweizerens rekord lyder på 310 uger i alt - og står altså nogle få uger endnu.

Djokovic, Federer og Nadal bliver kaldt tennissportens "Big Three". Mange mener, at kampen om at blive opfattet som tidernes bedste herrespiller står mellem de tre.

I finalen i Australian Open slog Djokovic overbevisende russiske Daniil Medvedev.