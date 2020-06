Djokovic-turnering har nu tre coronasmittede spillere

Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic er kommet i modvind, efter at hans opvisningsturnering Adria Tour har ført til flere tilfælde af coronasmittede spillere og trænere. Djokovic var medarrangør af turneringen.

Sent mandag aften meddelte hans landsmand Viktor Troicki, at også han nu er blevet testet positiv for coronavirus, oplyser AFP. Det samme er hans gravide kæreste.

34-årige Troicki er den tredje spiller fra turneringen, som bekræfter at være smittet. Først var det bulgareren Grigor Dimitrov, som trak sig fra turneringen, da han fik det skidt. Siden fulgte kroaten Borna Coric.

Det førte til aflysning af finalen i turneringen i Beograd samt anden del af turneringen, som skulle være spillet i Montenegro.

Efter Dimitrovs udmelding blev alle involverede testet. Det viste sig, at også Dimitrovs træner samt Novak Djokovic' egen fysiske træner var smittet.

Selv afventer Djokovic svar på sin test. Han spillede 13. juni mod netop Viktor Troicki, som han krammede ved nettet efter kampen.

Netop den manglende overholdelse af anvisninger om fysisk afstand til hinanden i turneringen har fået hård kritik fra mange tennisspillere.

- Da jeg så billeder fra Adria Tour, følte jeg, at noget var helt galt. Er jeg den eneste? Er dette konsekvensen? God bedring, skrev franske Alizé Cornet på Twitter, da de første bekræftede smittetilfælde kom frem.

Ved kampene til turneringen sad også omkring 4000 tilskuere på lægterne.

Flere spillere har siden kritiseret turneringen, som har givet panderynker hos tenniseliten, der ellers står foran at skulle genoptage ATP Tour og WTA Tour i begyndelsen af august efter coronapausen.

Som medarrangør forsvarer Djokovic dog turneringen, da man ifølge ham agerede ud fra myndighedernes anvisninger.

- Man kan altid kritisere, om noget er farligt eller ej, men det er ikke op til mig at konkludere, om noget helbredsmæssigt er rigtigt eller forkert, lød det fra Djokovic.