Djokovic tildeler Nadal og Federer æren for egen succes

Efter triumfen satte han ord på betydningen af de 20 grand slam-titler.

- Det betyder, at ingen af os tre vil stoppe. Jeg er nødt til at udtrykke min respekt for Rafa og Roger. De er legender i vores sport, og de er de to mest betydningsfulde spillere, jeg har mødt i min karriere.

- De er årsagen til, at jeg er, hvor jeg er i dag. De har hjulpet mig til at finde ud af, hvad jeg skulle gøre for at forbedre mig og blive stærkere mentalt, fysisk og taktisk.

- De sidste ti år har været en utrolig rejse. Den stopper ikke her, siger 34-årige Djokovic ifølge AFP.

Efter at have vundet årets første tre grand slam-titler kan Djokovic gå efter en ægte Grand Slam. Det kaldes det, når en tennisspiller vinder alle fire i samme kalenderår.

Det vil være første gang siden 1969 på herresiden, hvor Rod Laver præsterede den flotte bedrift.

- Jeg kunne bestemt forestille mig, at det kunne ske. Jeg giver det helt sikkert et skud, siger Djokovic.

- Jeg er i fantastisk form og spiller mit bedste tennis ved grand slams. Det har den højeste prioritet på dette stadie i min karriere. Så lad det fortsætte, siger han.