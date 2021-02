Djokovic spiller sig videre på smertestillende medicin

Djokovic endte med at vinde kampen med cifrene 7-6, 4-6, 6-1, 6-4 efter næsten tre timers tennis.

Det står klart, efter at han søndag vandt i fire sæt over canadieren Milos Raonic.

Det er 12. gang i karrieren, at Djokovic når frem til kvartfinalen i Australian Open.

Verdensetteren spillede klogt kampen igennem, og han virkede ikke hæmmet af den skade, han pådrog sig i sin seneste kamp.

- Jeg spillede på smertestillende medicin. Og lige nu ved jeg ikke, hvor meget skade, der er sket med mig efter denne kamp.

- Jeg kan ikke kontrollere min krop, når jeg spiller tennis. Jeg tænker ikke over hvilke bolde, jeg skal spille eller ej, siger Djokovic.

Raonic var stærkt servende og ville gerne have afgjort duellerne hurtigt, mens de lange dueller oftest faldt ud til serberens fordel.

På grund af fysikken var det måske ikke så skidt for Djokovic, at pointene hurtigt blev afgjort. Men sådan tænkte han ikke under kampen.

- Jeg ved ikke om det passede mig, at vi ikke havde lange dueller, men det gjorde det nok. Jeg spillede mod en de bedste servere i verden. Så det passede mig fint med korte dueller.

- Jeg forsøgte at få ham til at skulle spille en ekstra bold, da det var til min fordel. Nu skal jeg bare hele så meget som muligt inden den næste kamp, siger Djokovic.

I kvartfinalen skal Djokovic møde Alexander Zverev. Den sjetteseedede tysker vandt i sin kamp over serbiske Dusan Lajovic med cifrene 6-4, 7-6, 6-3.