Djokovic slår sig i kvartfinalen i French Open

Tennisstjernen Novak Djokovic kom mandag et skridt nærmere at kunne prale af, at han har vundet alle grand slam-turneringer mindst to gange.

Den 33-årige serber besejrede russiske Karen Khachanov 6-4, 6-3, 6-3 i fjerde runde af French Open og blev dermed klar til kvartfinalen.