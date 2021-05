Djokovic slår hjemmebanehåb og booker finale mod Nadal

Lørdag aften vandt Novak Djokovic sin semifinale over hjemmebanehåbet Lorenzo Sonego. Det betyder, at serberen skal op imod Rafael Nadal i kampen om trofæet søndag.

To af tennissportens største stjerner tørner sammen i årets finale i Masters 1000-turneringen Italian Open.

Spanieren vandt tidligere lørdag sin semifinale over amerikanske Reilly Opelka.

Det bliver det 57. møde mellem Novak Djokovic og Rafael Nadal, der ligger henholdsvis nummer et og tre på verdensranglisten. Djokovic har en snæver føring i deres indbyrdes statistik efter at have vundet 29 af kampene.

De seneste fire gange, Djokovic og Nadal har stået over for hinanden, har det også været i finaler i nogle af tennissportens største turneringer. Det seneste møde var i French Open-finalen sidste år, hvor Nadal vandt.

De to tennisgiganters møde i finalen i Italian Open starter tidligst klokken 17 søndag. Karolína Plísková og Iga Swiatek mødes i kvindernes finale i samme turnering, som også spilles søndag.