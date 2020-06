Djokovic ser mulige coronatiltag ved US Open som ekstreme

Grand slam-turneringen står til at begynde 31. august i New York City, hvor over 20.000 er døde efter virussmitte ifølge Johns Hopkins University.

Tennisspilleren Novak Djokovic ser mulige coronarestriktioner under US Open som stærkt begrænsende.

Men de seneste bemærkninger fra verdensstjernen føjer til den voksende tvivl om, hvorvidt turneringen kan afvikles.

Den serbiske verdensetter mener således, at flere af de sandsynlige tiltag er "ekstreme".

- Bare i går havde jeg et opkald med verdens tennisledere, og vi havde samtaler om en fortsættelse af sæsonen - mest om US Open sent i august. Men endnu ved vi ikke, om den bliver afholdt, siger Djokovic til serbiske medier.

33-årige Djokovic taler blandt andet fra en position som præsident for ATP's spillerråd, der kan rådgive bestyrelsen på herrernes tennistour.

Som følge af coronakrisen har den officielle tennistour været sat på pause siden tidligt i marts.

De mulige betingelser for en genoptagelse ved US Open er i serberens øjne langtfra ideelle.

- Vi ville ikke have adgang til Manhattan. Vi ville være nødt til at sove på hoteller ved lufthavnen og blive testet to til tre gange om ugen. Derudover ville vi kun kunne tage en person med til klubben, hvilket virkelig ville være umuligt, siger han.

- Man har brug for en træner, en fitnesstræner og en fysioterapeut.

- Alle deres forslag er omhyggeligt gennemtænkte, men jeg kan forstå, at arrangørerne ønsker at afholde begivenheden på grund af økonomiske overvejelser og allerede eksisterende aftaler. Vi får se.

Djokovic har vundet US Open i 2011, 2015 og 2018. Han har i alt vundet 17 grand slam-turneringer.

Også spanske Rafael Nadal og den australske verdensetter blandt kvinderne, Ashleigh Barty, har udtrykt bekymringer ved en for tidlig genoptagelse af tennistouren.

Blandt andet New York Times har påpeget, at "mens tennis er let at spille, mens man holder afstand, er det svært at sætte i gang igen på tourniveau på grund af de mange internationale rejser på tværs af grænser".