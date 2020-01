Djokovic og Serbien slår Spanien og triumferer i ATP Cup

Det står klart, efter at Serbien vandt finalen med 2-1 i kampe over Spanien.

Den serbiske duo blev ellers brudt i det første parti og kom bagud 0-2 og 1-3, inden de vendte kampen.

Djokovic og Troicki leverede et flot comeback og brød spanierne to gange og vandt dermed første sæt.

I andet sæt var det spanierne, der blev brudt i første parti, og det blev afgørende for sætsejren og den samlede serbiske sejr.

I singlekampene havde nationerne vundet en kamp hver.

Djokovic vandt i en nøglekamp mod Rafael Nadal med cifrene 6-2, 7-6 og udlignede dermed til 1-1 i kampe.

Forinden havde Roberto Bautista-Agut vundet 7-5, 6-1 over Dusan Lajovic og bragt Spanien foran med 1-0 i kampe.

Nadal skulle oprindeligt have spillet doublekampen, men verdensetteren var for træt og tom for energi og overlod pladsen til Lopez.

Djokovic var lettet over sejren, og han fremhævede triumfen som noget af det største i hele serberens glorværdige karriere.

- Jeg vil huske denne oplevelse i resten af mit liv. Det er bestemt et af de fedeste øjeblikke i min karriere.

- At spille for holdet og for mit land og med mine venner kan ikke matches. Det er bare så specielt, siger Djokovic i et vinderinterview på banen.

I løbet af turneringen har flere spillere doneret penge som støtte til det arbejde, der bliver gjort i forbindelse med de skovbrande, der hærger i Australien.

Spillerne har doneret penge for deres serveesser i turneringen, og det har kastet 132.200 dollar af sig i donation.

- Vi ved, at Australien er midt i en hård tid med disse skovbrande. Og vi er glade for at kunne hjælpe, siger Djokovic.

Ud over spillernes bidrag har ATP doneret 750.000 dollar i støtte.