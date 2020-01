Djokovic og Nadal tørner sammen i ny landsholdsfinale

Dermed bliver slutkampen i Sydney også et opgør mellem verdensranglistens nummer et, Rafael Nadal, og nummer to, Novak Djokovic.

Spanien spillede sig videre ved at vinde begge singlekampe mod Australien. Roberto Bautista Agut indledte med en sikker sejr over Nick Kyrgios, mens Nadal måtte ud i tre sæt for at nedlægge verdens nummer 18, Alex de Minaur.

- Alex spillede på et meget højt niveau, og min energi var lidt mindre end normalt. Men det har været en meget følelsesladet aften og en fornøjelse at spille her, lød det fra Nadal ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Verdensranglistens førstemand vandt med cifrene 4-6, 7-5 og 6-1, og med to spanske singlesejre var resultatet af den afsluttende double underordnet i det store regnskab.

Også Djokovic måtte bruge tre sæt for at besejre Daniil Medveded. Serberen vandt med 6-1, 5-7 og 6-4 og gav dermed sin skærv til den serbiske 3-0-sejr.

Dusan Lajovic spillede for den anden singlesejr i hus, mens den serbiske double efterfølgende sørgede for rent bord.

Dermed er der lagt op til gigantmøde i finalen.

- Vi ved, at det bliver en superhård finale. Novak elsker at spille her, han har haft mange gode resultater. Så vi må se. Vi har også et godt hold, siger Nadal.

Den samlede præmiesum i ATP Cup er på 15 millioner dollar svarende til 100 millioner kroner.