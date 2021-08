Djokovic melder afbud til optaktsturnering til US Open

I det hele taget kommer tilskuerne i Cincinatti til at kigge langt efter flere verdensstjerner.

Legenden Roger Federer meddelte i sidste uge, at han har valgt ikke at stille op i hverken en nu igangværende turnering i Toronto eller i Cincinnati. Den 39-årige schweizer begrundede sine afbud med en knæskade ifølge ATP Tours hjemmeside.

Turneringen i Cincinnati slutter ugen inden, at sæsonens sidste grand slam-turnering, US Open, begynder i New York City.

Her kan Novak Djokovic skrive endnu et kapitel i tennishistorien. Med en finalesejr vil han have vundet alle sæsonens fire grand slam-turneringer.

Den seneste spiller til at vinde Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open i samme år var australieren Rod Laver i 1969.