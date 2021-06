Djokovic leverer comeback mod teenager og er i kvartfinalen

Verdensetteren var bagud 0-2 i sæt, men vågnede op og vandt de kommende to sæt overbevisende, inden Musetti trak sig i femte og afgørende sæt med en skade.

Novak Djokovic så ud til at være i store problemer, da han mandag eftermiddag stod over for den 19-årige italiener Lorenzo Musetti i ottendedelsfinalen i French Open i tennis.

På det tidspunkt førte Djokovic sættet med 4-0. De første fire sæt sluttede med cifrene 6-7 (7-9), 6-7 (2-7), 6-1, 6-0.

Djokovic vandt 13 partier i træk i tredje, fjerde og femte sæt blandt andet ved at snuppe 16 point i træk i fjerde sæt, og så slap kræfterne og idéerne op hos den unge italiener.

Han måtte også modtage behandling inden femte og afgørende sæt, hvor han ikke længere kunne løbe efter boldene og til sidst måtte opgive.

Musetti, der spillede sin første grand slam-turnering, fik ellers en god start på kampen, da han vandt tiebreaken i første sæt, efter at de to havde brudt hinanden én gang hver.

Det samme var tilfældet i andet sæt, hvor italieneren også var overbevisende i tiebreaken.

Men derfra så det ud til, at Djokovic blot havde brugt de to først sæt til at spille sig varm. Den 34-årige serber fandt storspillet frem, og så kunne Musetti kun bøje sig i det røde grusstøv.

I kvartfinalen står Djokovic over for endnu en italiener. Denne gang i form af 25-årige Matteo Berrettini.

Han kommer mere udhvilet til kvartfinalen, efter at hans modstander i ottendedelsfinalen, Roger Federer, trak sig inden kampen for at passe på sit knæ.