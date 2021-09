Djokovic kan udkonkurrere aktive legender

Søndag kan den 34-årige verdensetter på flere fronter udødeliggøre sig selv ved på samme arena at vinde finalen i New York, hvis han vel at mærke først slår tyske Alexander Zverev i fredagens semifinale.

For et år siden blev Novak Djokovic kylet ud af US Open efter uheldigvis at have skudt en linjedommer ned med en bold i frustration.

Først og fremmest vil serberen rykke forbi Rafael Nadal og Roger Federer og blive den første herrespiller til at vinde 21 grand slam-titler, og derudover vil serberen blive den første mand, der vinder alle fire grand slam-titler i samme kalenderår, siden Rod Laver i 1969.

- Han er på en mission, hvor han jagter alle rekorder, der er at gå efter. Han kan sætte en fed streg under at være den mest vindende, og det vil være en fornem afslutning på et år, hvor han har været fabelagtig, siger Eurosports tennisekspert Michael Mortensen.

Djokovic, Federer og Nadal har siden nullerne domineret tennistoppen, og i manges øjne vil man i eftertiden definere verdens bedste spiller i historien ud fra antallet af grand slam-titler.

I en årrække har Federer toppet den liste, men siden Djokovic vandt Wimbledon denne sommer, har alle i trioen haft 20 titler. Nu ser Djokovic imidlertid ud til at tage teten i kapløbet.

Kommer han først foran, bliver han nærmest umulig at hente, vurderer Mortensen, der har en fortid som topspiller og træner.

- Når Djokovic kommer på 21, så ser de andre kun hans fodsåler. De næste fire år kan han potentielt vinde alle grand slam-titler, og hvis han bare tager halvdelen af de 16 titler, er han for længst spurtet fra de andre.

Hverken Federer, der fyldte 40 år i august, eller 35-årige Nadal stillede til start i US Open. Begge har været hårdt ramt af skader det seneste år.

- Nadal kan godt vinde French Open igen, men det lakker mod enden for ham. Han har haft mange skader, der kommer hyppigere og hyppigere.

- Federer er også kommet i reparationsalderen. Han er blevet et halvt skridt langsommere og kan ikke træne på samme måde som tidligere. Hans eneste skud er at vinde Wimbledon, hvis alt går op i en højere enhed, mener Mortensen.

Selv er Djokovic træt af at forholde sig til rekorder.

- Jeg har fået nok af at svare på det. Jeg har sagt en million gange, at jeg selvfølgelig er opmærksom på historien, og at den motiverer mig, men hvis jeg tænker for meget over det, bliver det en mental byrde, siger Djokovic på pressemødet efter kvartfinalesejren over Matteo Berrettini.

I semifinalen venter den på papiret sværeste opgave hidtil mod verdens nummer fire, Zverev, som netop slog Djokovic i OL-semifinalen og siden vandt guld.

Dermed stod han i vejen for Djokovic' mulige "Golden Slam" - at vinde de fire grand slam-turneringer og OL samme år.

- Der er svære forhindringer, før jeg kan nå det ønskede mål, men forhåbentlig kan vi snakke mere om at skrive historie på søndag, siger Djokovic.

Fredagens anden semifinale står mellem verdens nummer to, russiske Daniil Medvedev, og den unge canadier Felix Auger-Aliassime.