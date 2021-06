Djokovic jagter milepæl i tennissporten

Novak Djokovic er halvvejs i bedriften efter triumferne i Australian Open og French Open. Nu venter Wimbledon i de kommende uger, inden US Open spilles senere på året.

Hvis Djokovic vinder Wimbledon, kommer han op på siden af rivalerne Roger Federer og Rafael Nadal, der begge har vundet 20 grand slam-titler. Djokovic er på 19.

Nadal har meldt fra til Wimbledon, og Federer har spillet mindre op til turneringen på grund af skavanker.

Eurosport-kommentator Mats Wilander vurderer, at Djokovic kan gentage Rod Lavers præstation i år.

- Han giver det et skud. Og jeg tror, han kan gøre det, siger den syvdobbelte grand slam-vinder ifølge AFP.

- Jeg tror, at han vil vise over for sig selv, at han er et supermenneske. Og jeg synes, han er et supermenneske, når jeg ser ham spille. Jeg tror, at hans krop kan klare det.

- Jeg føler faktisk, at han sandsynligvis har brug for at spille kampe for at holde intensiteten høj. Så det er et år, hvor Novak i mine øjne kan vinde det hele, siger Wilander.

Djokovic har forberedt sig på en anderledes måde, end han er vant til. Han tog til Mallorca og spillede doublekampe på græs og tilbragte tid med familien.

Det gjorde han for at finpudse græsspillet, samtidig med at han kunne nyde noget tid med familien inden en hård og lang periode med coronarestriktioner i England.

- Jeg ønskede mere tid sammen med min familie, for når du først er i London, så er du lukket i en boble, siger Djokovic.

Den 34-årige serber er storfavorit til at vinde Wimbledon hos bookmakerne. Og selv går han da også efter sin sjette titel i turneringen.

- Grand slams er den største motivation, jeg har lige nu på dette stadie af min karriere. Det har jeg sagt før. Jeg vil have mest muligt ud af grand slam-turneringerne.

- Jeg forsøger at peake ved grand slams. Det har jeg formået i hele min karriere. Jeg har været heldig at spille mit bedste tennis, når det betød mest, siger serberen.

Kan Djokovic vinde alle fire grand slam-turneringer samt OL i Tokyo, så kan han snuppe en såkaldt golden slam.

- Jeg har sat mig i en god position til at gå efter en golden slam. Men jeg var også i samme position i 2016, og det endte med et nederlag i tredje runde i Wimbledon, påpeger Djokovic.

I første runde skal Djokovic mandag møde den 19-årige brite Jack Draper, der er nummer 250 i verden.