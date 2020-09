Djokovic går videre i US Open efter lynsejr over tysker

Verdensetteren Novak Djokovic er klar til fjerde runde i US Open, efter at han fredag aften lokal tid nemt gjorde kål på tyske Jan-Lennard Struff med sejr i tre sæt.

Tyskeren var seedet som nummer 28 op til turneringen.

Topseedede Djokovic skal nu spille mod spanske Pablo Carreño Busta om en plads i turneringens kvartfinale.

De møder hinanden søndag.

Novak Djokovic er den absolutte favorit til at vinde US Open. Det skyldes ikke mindst, at der er særdeles tyndet ud i feltet af spillere under turneringen på grund af skader og bekymringer over coronapandemien.

Den forsvarende mester Rafael Nadal har blandt andet meldt afbud til turneringen. Det samme har den schweiziske tennislegende Roger Federer.

De to spillere er de eneste i historien, der har vundet flere grand slam-turneringer end serberen.

Nadal har vundet 19, mens Federer fører listen med 20 sejre.