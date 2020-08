Djokovic fortsætter perfekt år med triumf inden US Open

Lørdag tog verdensetteren således sin sejr nummer 23 ud af 23 mulige i år, da han triumferede ved ATP-turneringen Western & Southern Open. Det skete med en finalesejr i tre sæt over canadiske Milos Raonic.

Djokovic fik vendt en dårlig start til en sejr på 1-6, 6-3, 6-4.

Turneringen spilles i New York før US Open, der begynder i næste uge. Her skal Djokovic allerede mandag i aktion i første runde mod Damir Dzumhur.

Djokovic havde slidt sig i lørdagens finale med en sejr i tre sæt over spanske Roberto Bautista Agut. Undervejs kæmpede Djokovic med en øm nakke.

Milos Raonic, der er nummer 30 i verden, sikrede sig finalepladsen med en overraskende sejr over verdensranglistens nummer seks, Stefanos Tsitsipas.

I lørdagens finale blev første sæt et kort et af slagsen.

Verdensranglistens nummer et virkede fortsat hæmmet i sit spil og var langt fra den gode form, han har vist hele året. Raonic spillede til gengæld fremragende og sikrede sig sikkert sættet efter en halv times spil.

Andet sæt var en helt anden historie. Djokovic havde tilsyneladende fået bedre gang i kroppen, og denne gang var det serberen, der var overlegen.

Dermed var der lagt op til et tredje og afgørende sæt om sejren.

Raonic begyndte godt ved at bryde Djokovics serv og bringe sig foran med 2-0. Den 29-årige canadier formåede dog ikke at bygge videre på den gode start og tabte de efterfølgende fire partier.

Han fik reduceret til 3-4, men Djokovic holdt sine to efterfølgende server.

Dermed sikrede serberen sig turneringssejren og en optimal optakt til den forestående grand slam-turnering i USA.

US Open er blevet ramt af flere afbud. Hos mændene har stjernerne Rafael Nadal og Roger Federer blandt andre begge meldt fra.