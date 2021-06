Djokovic falder på udskældt græsbane men går videre i Wimbledon

Onsdag vandt den forsvarende mester med tre gange 6-3 over sydafrikanske Kevin Anderson i en gentagelse af finalen fra 2018.

Med til historien fra onsdagens kamp hører også, at serberen gled og faldt mindst fem gange på Centre Court, hvor kampen blev spillet.

Netop Wimbledons berømte græs har de seneste dage været heftigt udskældt efter en række fald og skader hos forskellige spillere. Men heldigvis for Djokovic kom han ikke noget til.

Tirsdag blev Serena Williams øjensynligt skadet efter at være gledet på samme græs. Også Roger Federers modstander tirsdag, franske Adrian Mannarino, måtte opgive at fuldføre grundet en knæskade efter et fald i kampen.

Wimbledons arrangører har forsvaret græsset. Men man har erkendt, at det våde vejr over London har drillet så meget, at det har haft påvirkning på banerne.

Djokovic sigter efter sin Wimbledon-titel nummer seks. Og hvis det sker, tangerer han rekorden for flest grand slam-sejr hos herrerne. Her topper Federer og Rafael Nadal med 20 titler hver.