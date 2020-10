Djokovic får revanche for skandalekamp mod spanier

I kvartfinalen vandt serberen over spanske Pablo Carreño Busta, som kæmpede bravt for at levere overraskelsen.

Den 17.-seedede Carreno Busta vandt første sæt, men topseedede Djokovic løftede niveauet og vandt 4-6, 6-2, 6-3, 6-4.

De to mødtes også i US Open i september, hvor Djokovic i slutningen af første sæt blev diskvalificeret for at slå bolden i hovedet på en linjedommer efter et tabt parti.

Ved den lejlighed var Carreno Busta ved at vinde første sæt, og i kampen onsdag aften fik han mulighed for at gøre det færdigt. Han brød til 5-4 og servede efterfølgende sættet hjem.

Andet sæt blev dog ensidigt med Djokovic i teten. Han brød spanieren to gange og vandt 6-2 på 38 minutter.

Djokovic kom godt fra start i tredje sæt, selv om han skulle afværge to breakbolde, inden han kom på 1-0, men i stedet brød han selv og øgede til 3-0.

Det lignede en afgørelse på sættet, men Carreno Busta slog tilbage og udlignede til 3-3. Ved denne stilling havde han endda en mulighed for at bryde til 4-3, men han slog bolden marginalt ud, og kort efter førte Djokovic så 4-3.

Det gav serberen nyt momentum, og det udnyttede han til at snuppe de næste partier til sætsejr 6-3.

I fjerde sæt var et enkelt servegennembrud nok, og Djokovic lukkede kampen med en vinklet forhåndsvinder.

I semifinalen skal Djokovic møde den femteseedede græker, Stefanos Tsitsipas, som vandt 7-5, 6-2, 6-2 over russeren Andrey Rublev.

Rublev startede bedst og kunne serve første sæt hjem ved stillingen 5-4, men derfra var Tsitsipas en klasse bedre og vandt 15 af kampens 19 sidste partier.

Det er anden gang, at 22-årige Tsitsipas når frem til en semifinale i en grand slam-turnering, og første gang blev det også endestationen i Australian Open sidste år.

Den anden semifinale er et anliggende mellem argentineren Diego Schwartzman og spanieren Rafael Nadal, der kan vinde turneringen for 13. gang.