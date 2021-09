Djokovic dropper stor turnering i USA

Det er uvist, præcis hvorfor Djokovic har valgt at droppe deltagelsen i Indian Wells. På sin Instagram-profil beklager han blot, at han ikke vil være til stede.

- Jeg er ked af, at jeg ikke kommer til at se mine fans i Indian Wells og spille i ørkenen, mit favoritsted at tage hen. Jeg håber at se jer næste år, skriver serberen.

Indian Wells-turneringen spilles fra 4. til 17. oktober.

Djokovic har ikke været i aktion siden sit nederlag i US Open-finalen i starten af september. Her tabte han til russiske Daniil Medvedev.

Djokovic havde inden da ryddet bordet i dette års grand slam-turneringer, og en sejr i US Open havde gjort ham til den første i 52 år til at vinde alle fire grand slam-turneringer i et kalenderår.

Samtidig ville han have sat rekord for flest grand slam-titler, hvis han havde slået Medvedev. Djokovic kunne være kommet op på 21, men må fortsat dele rekorden på 20 med Rafael Nadal og Roger Federer.

Naomi Osaka og Serena Williams stiller heller ikke op i Indian Wells. Det gør den danske tenniskomet Clara Tauson heller ikke på grund af en skade.

Osaka meddelte efter US Open, at hun ville tage en pause fra tennis. Tidligere på ugen sagde hun dog, at hun snart vender tilbage. Men det bliver altså ikke i Indian Wells.

US Open-mesteren Emma Raducanu vil til gengæld være med. Den 18-årige brite, der overraskede stort ved at vinde US Open, har fået et wildcard til den store turnering, der ikke er en grand slam, men rangerer på niveauet lige under.

Indian Wells blev på grund af coronapandemien ikke afholdt i 2020, og turneringen er i år ligeledes blevet rykket fra sin vante plads i marts.