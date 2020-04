Divisionsforeningen til minister: Lad os få gang i Superligaen

- Vi vil jo rigtig gerne i gang med at spille 3F Superligaen og NordicBet Ligaen. Det er rigtig vigtigt for os, og det begynder at stramme med tiden, for at vi kan nå at afvikle sæsonen, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Som konsekvens af coronakrisen er der ikke spillet en superligakamp siden 9. marts, men Divisionsforeningen, som administrerer ligaen, håber fortsat på at spille de to bedste rækker færdig hen over sommeren.

På fredagens møde, hvor også Danmarks Idrætsforbund og Dansk Boldspil-Union deltager, vil Divisionsforeningen argumentere for, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at genoptage spillet på banen.

- Når vi spiller uden tilskuere, er vi en virksomhed og en arbejdsplads, som man møder ind på. Som sådan er vi ikke omfattet af noget påbud lige nu.

- Men vi er jo i en særlig situation, fordi personalet ikke altid kan garanteres at være en-to meter fra hinanden.

- Til det har vi udviklet protokoller, som dels har meget grundig refleksion over symptomer, og dels regulerer alle omkringliggende omstændigheder i forbindelse med træning og kampe.

- Det betyder, at det er fuldt forsvarligt at have holdtræning og kampe uden tilskuere, siger Claus Thomsen.

Også Danmarks Idrætsforbund kæmper for grønt lys til fodbolden. Til DR siger formand Niels Nygaard, at det har højeste prioritet at få Superligaen i gang igen.