Divisionsforeningen skal se nærmere på coronainitiativer

Om det også påvirker fodboldkampene i de øverste danske rækker, er dog for tidligt at sige.

Det siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

- Vi kigger det hele detaljeret igennem og finder ud af, hvordan vi skal forholde os i den situation, der nu er.

- Der var en række nye anvisninger på en række forskellige måder. Vi kigger det hele detaljeret igennem, og så finder vi ud af, hvordan vi skal forholde os i forhold til anvisningerne, siger han.

Onsdag aften præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) en lang række initiativer, som skal medvirke til, at antallet af smittede med coronavirus holdes nede.

Regeringen vil blandt andet forbyde forsamlinger på mere end 100 personer fra mandag.

- Vi skal undgå, at for mange danskere bliver smittet på en gang. Det går allerede hurtigt herhjemme. Det går for hurtigt. Derfor intensiverer myndighederne indsatsen, sagde statsministeren på pressemødet.

I forvejen har Divisionsforeningen besluttet, at alle fodboldkampe i de to øverste rækker i Danmark skal spilles uden tilskuere i resten af marts.

Det skete, efter at regeringens på myndighedernes anbefaling opfordrede til, at arrangementer med mindst 1000 personer blev aflyst eller udskudt.

Efter de nye tiltag skal Divisionsforeningen finde ud af, om der skal tages yderligere skridt. I første omgang er der dog ingen planer om at indkalde klubberne til et møde.

- I fald vi skal samle alle klubberne, gør vi det digitalt, så vi ikke samler hele Fodbolddanmark på et sted, siger Claus Thomsen.