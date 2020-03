Divisionsforeningen planlægger at gennemføre turneringer

Superligaen er blandt andet sat på pause som følge af udbruddet af coronavirus. I andre sportsgrene har lignende tiltag ført til, at turneringer er blevet afsluttet før tid, uden at der er blevet fundet en mester.

Men det vil Divisionsforeningen helst undgå.

- Flere snakker om, at "løbet kan være kørt", og det dermed er de aktuelle stillinger, der kommer til at afgøre det. Det gør vi alt for ikke kommer til at ske, lyder det i en pressemeddelelse.

- Det er stærkt usandsynligt og kun et muligt scenarie, hvis virkeligheden uden for fodboldverdenen viser sig endnu mere alvorlig, end den allerede er. Alle spillere skal holde sig klar til straks at samle point i den fortsatte turnering.

De sidste to spillerunder Superligaens grundspil, der efter planen skulle være afsluttet søndag 22. marts, er blevet udskudt. I samme tidsrum er der også planlagt to spillerunder i 1. og 2. division.

- I Divisionsforeningen gør vi alt for, at turneringerne afvikles på normal vis. Det har absolut førsteprioritet, at det sker i henhold til det antal spillerunder, der følger af turneringspropositionerne.

- For at overholde det, kan det blive nødvendigt at ændre på normal praksis - for eksempel hvor lang pause, der skal være mellem kampe.

Direktør i Divisionsforeningen Claus Thomas slår fast, at 2019/20-sæsonen skal afsluttes, så den kommende sæson kan starte med det antal hold og den struktur, der er besluttet, lyder det.

Aflysningerne gælder ikke kun toppen af fodboldpyramiden. Dansk Boldspil-Union og lokalunionerne meddeler, at alle fodboldaktiviteter er aflyst frem til 29. marts.