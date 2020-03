Divisionsforeningen justerer: Spillere må træne i små grupper

Efter at have rådført sig med klublæger og eksterne eksperter har Divisionsforeningen nu valgt at ændre sine anbefalinger for træning i klubberne.

Fodboldspillerne i landets bedste rækker er sendt hjem, og Divisionsforeningen har tidligere anbefalet, at man suspenderer al holdtræning under coronaviruskrisen.

I de nye anbefalinger åbner man for, at spillerne kan træne sammen i mindre grupper på maksimalt otte personer ad gangen, hvilket inkluderer både spillere og trænere.

Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse. Her understreges det, at de nye anbefalinger stadig ligger inden for de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne har udstukket. Anbefalingerne kan ændre sig igen, såfremt der kommer nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

- Vores mål er og har hele tiden været at kunne starte turneringerne igen hurtigst muligt, når myndighederne på et tidspunkt siger ok. Det skal selvfølgelig ske på den meste ansvarlige måde, så der også tages hensyn til spillernes helbred.

- Med de nye anbefalinger bliver der nu også mulighed for modificeret holdtræning i klubregi, men selvfølgelig med en masse forholdsregler, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

I anbefalingerne hedder det, at spillerne skal møde op omklædte og ankomme til træningsstedet med eget transportmiddel. Der må ikke gives håndtryk eller highfives.

Det er kun personer fra trænerstaben, der må røre ved træningsudstyret. Der må ikke trænes i nærkampe, og al træning skal foregå med tilstrækkelig afstand mellem spillerne.

FC København og OB træner allerede i mindre grupper, har klubberne tidligere oplyst.

OB og FCK er to af de syv klubber, der har sendt spillerne hjem med ordrer om hjemmetræning. De øvrige fem klubber er FC Midtjylland, AGF, Brøndby, AaB og Silkeborg.

Superligaens resterende syv klubber - Randers, Esbjerg, Hobro, FC Nordsjælland, Lyngby, Horsens og Sønderjyske - har sendt deres spillere hjem uden ordrer om træning.

Det har klubberne gjort for at få andel i regeringens trepartsaftale, som kan give et løntilskud på op til 23.000 kroner om måneden for hver spiller.