Divisionsforeningen håber på øget kapacitet efter forsøg

- Nu har vi tre forsøg, og de vil afføde et givent sæt retningslinjer, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen.

8. juli er startdatoen for næste fase i genåbningen af Danmark.

Hen over weekenden agerer Horsens-Randers, Brøndby-FC København og Lyngby-OB prøveklude for et øget antal gæster til fodboldkampe.

Men hvor meget kapaciteten kan blive øget til i fodboldens verden, hvis forsøgene går godt, er stadig oppe i luften.

Det er i forbindelse med forsøgene nemlig besluttet ikke at formulere forventninger til, hvad et eventuelt resultat af et forsøg kan betyde for kapaciteten på et stadion fremadrettet.

- Vi har fået den melding, at det ikke ville være en del af forsøgene, at man udtrykte sig om, hvilken kapacitet det er muligt at få, når forsøgene engang er evalueret, siger Claus Thomsen.

Det ligger heller ikke endnu fast, hvor mange flere end de nuværende tilladte 500 tilskuere, der får adgang til forsøgskampene.

Det vil Rigspolitiet beslutte forud for de tre kampe.

Værtsklubberne skal inden opgørene udarbejde en sikkerheds- og sundhedsplan for deres stadion. Planerne er grundlaget for Rigspolitiets beslutning om kapaciteten.

Horsens forventer 1100-1200 tilskuere til sin kamp mod Horsens.

Lyngby håber på op mod 3500 tilskuere til opgøret mod OB.

Brøndby har regnet sig frem til at kunne lukke et sted mellem 2500 og 3000 tilskuere ind til opgøret mod FC København.

En evalueringsgruppe bestående af personer fra politiet, sundhedsmyndighederne og Divisionsforeningen skal efterfølgende vurdere, om forsøgene giver anledning til at spille flere kampe med over 500 personer på stadion fra 8. juli.

Testkampene afvikles under en række restriktioner. Blandt andet skal alle stadioner opdeles i sektioner med op til maksimalt 500 tilskuere per sektion, og tilskuerne skal holde en afstand på to meter til hinanden.