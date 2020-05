Divisionsforeningen håber på holdtræning senest 11. maj

For at det skal kunne lade sig gøre, skal sundhedsmyndighederne give et anerkendende nik til, at det er forsvarligt at genoptage Superligaen, hvis klubber og spillere overholder Divisionsforeningens omfattende protokoller for en genopstart.

Divisionsforeningen vil gerne have, at Superligaen sparkes i gang igen senest 29. maj, så resten af sæsonen kan færdigspilles.

Den positive tilkendegivelse skal komme, så klubberne kan træne igen fra 11. maj. Det siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

- Det vil være kritisk, hvis vi ikke kan spille den første kamp 29. maj, og for at gøre det, så skal vi også gerne kunne starte op med holdtræning 11. maj, for at spillerne får tid til at komme op på det niveau, de skal være på.

- En superligakamp er en meget intens affære, der kræver den rigtige fysik, siger direktøren.

Divisionsforeningen har udarbejdet 55 sider med protokoller for, hvordan træning og kampe afvikles med en lille smitterisiko.

Protokollerne skal ikke have et formelt godkendelsesstempel af myndighederne for at Superligaen kan gå i gang, men det skal vurderes, at protokollerne er tilstrækkeligt forsvarlige.

- Vi forventer ikke en godkendelse, og det synes vi egentlig er naturligt, at vi ikke gør. Der er ikke andre, som skal stå på mål for det her, det er vores ansvar og den enkelte klubs ansvar.

- Men vi håber da på, at vi inden for kort tid får en tilkendegivelse af, at protokollerne ikke er i strid med nogle retningslinjer, siger Claus Thomsen.