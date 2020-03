Divisionsforeningen aflyser alle fodboldkampe i to uger

Hvad der kommer til at ske i resten af sæsonen i landets tre bedste fodboldrækker, er endnu for tidligt at sige, lyder det.

- Her og nu handler det i første omgang om at reagere på myndighedernes udmeldinger og sikre, at vi i dansk fodbold gør, hvad vi kan for at mindske smitterisikoen, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

- Vi følger fortsat med i de udmeldinger, der kommer fra myndighederne. Hvad der rent praktisk kommer til at ske med de udsatte kampe og resten af sæsonen melder vi ud, når vi ved mere, lyder det.

Som første konsekvens af Divisionsforeningens beslutning er torsdagens i forvejen udsatte kamp mellem AGF og Randers udskudt på ny.

Derefter følger de sidste to spillerunder Superligaens grundspil, der efter planen skulle være afsluttet søndag 22. marts. I samme tidsrum er der også planlagt to spillerunder i 1. og 2. division.

Aflysningerne gælder ikke kun toppen af fodboldpyramiden. Dansk Boldspil-Union og lokalunionerne meddeler, at alle fodboldaktiviteter er aflyst frem til 29. marts.

Det gælder også stævner, kurser, seminarer, klubbesøg og andre arrangementer i breddefodbolden.

Udmeldingerne fra Divisionsforeningen og DBU lægger sig op ad anbefalingerne fra dansk elitesports paraplyorganisation, Danmarks Idrætsforbund.

DIF udsendte sent onsdag aften en pressemeddelelse, hvor man opfordrede til, at alle idrætsaktiviteter bliver aflyst i to uger.