Divisionsforeningen: Superligaen er klar til tilskuere

- Vi vil jo rigtig gerne have publikum tilbage på stadion.

Det mener direktør for Divisionsforeningen Claus Thomsen.

Når Superligaen starter igen fra næste uge, kan man sagtens finde en sikker måde at afvikle fodboldkampene med publikum på tribunerne.

- Og det kan vi efter vores vurdering også håndtere, på linje med hvordan det vil blive håndteret i forlystelser, teatre eller biografer, siger Claus Thomsen.

Superligaen har været suspenderet siden den 11. marts på grund af coronavirus, og siden har Divisionsforeningen udgivet et sæt retningslinjer til sikker afvikling af kampe.

De retningslinjer rummer også anvisninger til en sikker måde at få fodboldfans tilbage på tribunerne på, mener Claus Thomsen.

Retningslinjerne dikterer, hvordan publikum må opholde sig på stadion: Der skal holdes god afstand og være afmærkninger, der markerer, hvor mange personer, der må stå hvor på tribunerne.

Retningslinjerne omfatter også anvisninger til, hvordan personale og tilskuere må ankomme til stadion med separate adgangsforhold til de forskellige sektioner.

- Alt er separat. Folk kommer ikke i kontakt med hinanden til kampene, siger Claus Thomsen.

Han mener, at opdelingen kan være et brugbart redskab til at få fans tilbage på lægterne.

I takt med at landet bliver åbnet op, er det blevet tilladt for blandt andet biografer, teatre og zoologiske haver at åbne.

De områder var ellers skemalagt til at åbne i fase tre af regeringens genåbningsplan, men er blevet skubbet frem til at være en del af fase to.

Men den fase er tilskuere til fodboldkampe ikke blevet en del af.

Superligaen genstartes den 28. maj klokken 19, hvor AGF tager imod Randers FC på hjemmebane.