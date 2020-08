Divisionsforeningen: Fodbold er sikkert for spillere og fans

Ud af i alt 10.373 coronaprøver var 7 positive i Superligaen og 1. division i de 11 uger, hvor sæsonen blev afsluttet i de to rækker.

Han mener, at det skyldes de protokoller, der blev indført efter coronapausen, og som skulle begrænse risikoen for smitte.

- Vi er lykkedes med at skabe et ansvarligt miljø, hvor alle i trupperne har levet normalt ved siden af deres fodboldarbejde - og alligevel har vi kunnet holde smitte ude af trupperne, siger Thomsen i en pressemeddelelse.

- De protokoller, spillere og klubber har skullet følge, har virket så godt, at vi har kunnet reagere hurtigt på de få positive prøver, der har været, og hver gang sørget for at bryde alle potentielle smittekæder tidligt, siger han.

Divisionsforeningen fik også lavet omfattende retningslinjer for tilskuere på stadion.

Claus Thomsen mener, at det er sikkert nok at tage på stadion og se en fodboldkamp under de gældende forhold.

- Ingen fodboldkamp med tilskuere i Danmark har kunnet konstateres at være en smittesprederbegivenhed.

- Ligesom med spillerne og resten af truppen har vi også skabt et trygt miljø for fodboldfans, så de kan følge deres hold på stadion i kontrollerede omgivelser, siger Thomsen.

Omkring 1200 personer blev testet ugentligt i og omkring fodboldklubberne i Superligaen og 1. division i 11 uger i træk.

Sæsonerne i de to bedste rækker blev afsluttet for to uger siden.

- Det er lige så sikkert at tage til fodboldkamp som at bevæge sig rundt andre steder i Danmark - og vores mulighed for smitteopsporing bliver ikke tilbudt ved mange andre samfundsaktiviteter, påpeger direktøren.