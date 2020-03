Divisionsforeningen: EM-udskydelse vil hjælpe fodboldligaer

Det vil forbedre betingelserne for at få færdigspillet alle de nationale ligaer, da de i så fald ikke vil være tvunget til at ligge stille under EM.

Sådan lyder det fra Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen.

- Alt andet lige er det jo en fordel at få skubbet EM, for så bliver der gjort flere kampdatoer tilgængelige. Men vi må vente og se, hvad den samlede bedste løsning er.

- EM er Uefas turnering, og det er Uefa, der tager beslutningen om EM, siger Claus Thomsen.

Divisionsforeningen er medlem af European Leagues, som er sammenslutningen for professionelle fodboldligaer i Europa og repræsenterer mere end 900 klubber.

European Leagues arbejder til daglig tæt sammen med Uefas administration og vil deltage i tirsdagens møde med Uefa. Her vil ligasammenslutningen gøre det klart, at der er brug for fleksibilitet i kampprogrammet, hvis ligaerne skal kunne færdigspilles i denne sæson.

- Jeg gætter på, at det bliver et møde, hvor Uefa kommer til at lytte rigtig meget til ønskerne. European Leagues' hovedbudskab er, at det er helt afgørende, at de nationale ligaer bliver afsluttet på den bedst mulige måde.

- Derfor skal vi have nogle fælles løsninger, så vi kan få kampkalenderen sat op i den her sæson og fremover. Et af hovedværktøjerne i den forbindelse er, at vi beder om, at alle datoer bliver gjort tilgængelige for alle.

- Det vil sige, at man kan afvikle kampe i de nationale turneringer på alle dage - og tilsvarende med de internationale kampe.

- Vores budskab til Uefa er, at de nationale ligaer vil arbejde så meget sammen med Uefa som overhovedet muligt, så vi kan få afbødet konsekvenserne sportsligt og økonomisk så meget som muligt, så vi kan komme ind i en ny sæson og få sat hele fodboldens økosystem i gang igen, siger Claus Thomsen.

Sidste runde i Superligaen er planlagt til at blive spillet 24. maj for at give plads til det efterfølgende EM.

Divisionsforeningen har tidligere varslet, at man for at indhente det tabte i kampprogrammet kan komme til at spille kampe i Superligaen samt i 1. og 2. division med få dages mellemrum.

Behovet for et meget komprimeret kampprogram afhænger af, om EM udskydes eller ej, og fra hvornår der igen må spilles kampe.

Tirsdag vil Uefa også diskutere, hvad der skal ske med klubturneringerne Champions League og Europa League. Begge turneringer er aktuelt suspenderet.

Dansk Boldspil-Union (DBU) deltager også i mødet med Uefa. I fredags sagde DBU-formand Jesper Møller til DR, at man tirsdag bør komme meget tæt på en afklaring af, hvad der skal ske med EM og de europæiske klubturneringer.

Søndag gav præsidenten for Det Italienske Fodboldforbund, Gabriele Gravina, udtryk for, at EM bør blive udskudt af hensyn til de nationale ligaer.