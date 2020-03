Divisionsforeningen: EM-udsættelse kan give os muligheder

Ifølge Det Norske Fodboldforbund har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) valgt at udsætte sommerens EM-slutrunde i fodbold med et år på grund af den igangværende coronakrise.

- Vi venter med at forvente noget som helst, til Uefa har meldt ud. Men det er klart, at hvis EM bliver udskudt, så har vi bedre muligheder for at afvikle 3F Superligaen, NordicBet Ligaen og 2. division, siger han.

EM skulle være afholdt fra 12. juni til 12. juli i år, men fordi flere europæiske lande er hårdt ramt af udbruddet af coronavirus, holder Uefa en række krisemøder tirsdag om afviklingen af EM.

Det er her, at Uefa ifølge det norske forbund har fremlagt det drastiske initiativ.

Hvis EM alligevel ikke skal afholdes i år, giver det de nationale forbund mulighed for at færdigspille turneringerne i slutningen af juni og måske starten af juli, pointerer Claus Thomsen.

- Jeg har ikke nogen mening om, hvorvidt man skal afvikle EM i fodbold eller ej. Men det er afgørende, at de nationale turneringer bliver gennemført.

- Så kan man komme i gang med næste sæsons turneringer, så man ikke begynder at ødelægge fodboldens økosystem gennem flere sæsoner, siger Divisionsforeningens direktør.

De fleste europæiske fodboldligaer er blevet lagt på is, efter at smittespredningen for alvor har taget til i Europa.

I Danmark har man også valgt at stoppe alle fodboldaktiviteter. Det gælder i første omgang til 28. marts.

Forud for den beslutning blev en enkelt runde i landets to bedste rækker afviklet uden tilskuere for at imødegå myndighedernes opfordring til, at alle arrangementer med over 1000 personer skulle aflyses eller udskydes.

Selv om det kan have lange udsigter, er der nu tilsyneladende mulighed for, at resten af sæsonen kan spilles færdig.

- Det er utroligt vigtigt at få en sportslig forsvarlig afvikling af denne sæson. Hvis EM bliver udsat, har vi mulighed for en bedre sportslig afvikling, siger Claus Thomsen.